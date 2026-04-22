Mercoledì al via le riprese della terza stagione da Parigi con angoscia

Mercoledì sono iniziate le riprese della terza stagione della serie Netflix, che vede Jenna Ortega nel ruolo principale. Le nuove scene sono state girate a Parigi, segnando l’inizio delle riprese in questa città. La produzione, che coinvolge vari attori e crew, si svolge in diverse location della capitale francese. La stagione seguente continuerà a raccontare le vicende della protagonista, già apprezzata dal pubblico.

Le riprese della terza stagione di Mercoledì, la popolare serie Netflix con Jenna Ortega nel ruolo della figlia di Gomez e Morticia Addams, sono partite ufficialmente a Parigi. La produzione sta sfruttando alcune delle location più emblematiche della capitale francese, tra i ponti sulla Senna, i grandi viali cittadini e la celebre Torre Eiffel. Il primo scatto ufficiale diffuso da Netflix mostra Mercoledì appena arrivata nella Ville Lumière insieme allo zio Fester, interpretato da Fred Armisen, e alla fidata Mano, a bordo di un sidecar. L’immagine è accompagnata dalla frase “Da Parigi, con angoscia”, perfettamente coerente con lo stile ironico e dark della serie.🔗 Leggi su 361magazine.com

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