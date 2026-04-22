Mercoledì scorso è ripresa la rassegna musicale dedicata all’organo, giunta alla sua ventesima edizione. La serata è stata inaugurata con un concerto che ha proposto brani di Handel, accompagnati dai suoni di un organo che evocano i richiami di un cuculo e di un usignolo. L’evento si è svolto in un ambiente chiuso, con un pubblico presente che ha ascoltato la musica dal vivo.

Saranno le note di un organo che ricordano il canto di un cuculo e di un usignolo ad aprire la ventesima edizione dei "Mercoledì musicali dell’organo e dintorni". Stasera alle 21, infatti, sarà l’organista Antonio Frigé, insieme all’Orchestra Toscana Classica, a interpretare "The Cuckoo and the Nightingale, Hwv 295" di Händel. Diretti dal maestro Giuseppe Lanzetta, Frigé e l’Orchestra saranno protagonisti di una serata nella chiesa di San Giorgio alla Costa. Il primo, questo, di sedici concerti che vedranno protagonisti interpreti internazionali tra composizioni antiche e moderne. Il prossimo mercoledì, il 29 aprile, sarà la Chiesa di San Barnaba a fare da palco per il recital di Enrico Zanovello.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mercoledì con l’organo. La rassegna riparte sulle note di Handel

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