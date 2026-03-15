Bach e Händel la tradizione per organo

Con l’arrivo della Primavera, a Ferrara riprende la rassegna Ferrara Organistica dedicata alla musica per organo. La manifestazione presenta esibizioni di artisti che interpretano le composizioni di Bach e Händel, rinomati compositori della tradizione barocca. La programmazione include concerti che si svolgono in diverse location della città, offrendo al pubblico un percorso tra le note di queste figure fondamentali.

Con la Primavera, torna puntuale Ferrara Organistica, tradizionale rassegna di musica per organo del conservatorio Frescobaldi, che si propone, tra l’altro, di valorizzare il patrimonio organario cittadino e dei territori limitrofi attraverso concerti che coinvolgano docenti e allievi, nonché ensemble musicali vari, della massima istituzione musicale ferrarese. Quello che si tiene oggi alle 15.30 alla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di San Pietro in Casale (Bologna) dal titolo ‘Bach & Händel. In chordis, vocibus et organo’ con musiche di Händel, Bach, De Fesch, Telemann vede come protagonisti la giovane organista Anna Govoni, i solisti della Classe di Canto Rinascimentale e Barocco e il Concentus Musicus Fe’ Antica del Conservatorio di Ferrara diretti da Perikli Pite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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