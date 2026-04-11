La rassegna Note sulle acque della Bassa riprende il suo percorso, portando musica tra i canali e le campagne della zona. Il progetto è promosso dall’Associazione Pro Musica Ruda e riceve il sostegno della Camera di Commercio di Pordenone-Udine. La manifestazione torna a coinvolgere il pubblico con spettacoli che si svolgono in ambienti all’aperto, valorizzando il patrimonio naturale e culturale locale.

La musica torna a risuonare tra i canali e le campagne della Bassa con la ripartenza della rassegna Note sulle acque della Bassa, un progetto che vede l’Associazione Pro Musica Ruda come motore principale, sostenuta dalla CCIAA di Pordenone – Udine. Il primo appuntamento è fissato per domenica 12 aprile alle ore 18 presso il Centro Cultura di Villa Vicentina, in via Duca D’Aosta 24, dove il trio Consonanze proporrà un viaggio sonoro tra il periodo classico e romantico della tradizione tedesca, con le esecuzioni di Rossella Fracaros al pianoforte, Davide D’Odorico al flicorno e la voce della soprano Ivana Sant. Un itinerario musicale tra centri urbani e realtà rurali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica tra canali e campagne: riparte il tour Note sulle acque

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