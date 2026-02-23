Mercoledì 3 su Netflix al via le riprese della terza stagione | il cast

Mercoledì 3, le riprese della terza stagione di ‘Mercoledì’ sono partite a Dublino, in Irlanda, a causa dell’alto numero di visualizzazioni della serie. La produzione ha coinvolto un grande cast di attori e il team ha allestito un set in un quartiere storico della città. Le riprese si protrarranno per diverse settimane, portando numerosi professionisti sul luogo. La serie continuerà a catturare l’attenzione degli spettatori con nuovi episodi.

Sono ufficialmente iniziate a Dublino, in Irlanda, le riprese della terza stagione di ‘Mercoledì’, la serie più vista di sempre su Netflix. Al cast della nuova stagione si aggiungono Winona Ryder, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan e Kennedy Moyer, che si uniscono alla già annunciata Eva Green, che interpreterà Ophelia, sorella di Morticia Addams, e a Jenna Ortega (Mercoledì Addams), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams) e tanti altri. Winona Ryder, Noah Taylor, Chris Sarandon, Kennedy Moyer e Oscar Morgan (Foto Ufficio Stampa) I creatori, showrunner e produttori esecutivi Al Gough e Miles Millar dichiarano: “È per noi un oscuro piacere riaprire ancora una volta i cancelli della ‘Nevermore Academy’ con l’inizio delle riprese della Stagione 3. 🔗 Leggi su Lapresse.it

