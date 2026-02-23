Mercoledì 3 su Netflix al via le riprese della terza stagione | il cast

Da lapresse.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 3, le riprese della terza stagione di ‘Mercoledì’ sono partite a Dublino, in Irlanda, a causa dell’alto numero di visualizzazioni della serie. La produzione ha coinvolto un grande cast di attori e il team ha allestito un set in un quartiere storico della città. Le riprese si protrarranno per diverse settimane, portando numerosi professionisti sul luogo. La serie continuerà a catturare l’attenzione degli spettatori con nuovi episodi.

mercoled236 3 su netflix al via le riprese della terza stagione il cast
© Lapresse.it - Mercoledì 3 su Netflix, al via le riprese della terza stagione: il cast

Sono ufficialmente iniziate a Dublino, in Irlanda, le riprese della terza stagione di ‘Mercoledì’, la serie più vista di sempre su Netflix. Al cast della nuova stagione si aggiungono Winona Ryder, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan e Kennedy Moyer, che si uniscono alla già annunciata Eva Green, che interpreterà Ophelia, sorella di Morticia Addams, e a Jenna Ortega (Mercoledì Addams), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams) e tanti altri. Winona Ryder, Noah Taylor, Chris Sarandon, Kennedy Moyer  e Oscar Morgan (Foto Ufficio Stampa) I creatori, showrunner e produttori esecutivi Al Gough e Miles Millar dichiarano: “È per noi un oscuro piacere riaprire ancora una volta i cancelli della ‘Nevermore Academy’ con l’inizio delle riprese della Stagione 3. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Nolan svela quando inizieranno le riprese della terza stagione di Fallout

Italia Shore, la terza stagione arriva il 3 febbraio su Paramount+: cast e fun managerItalia Shore torna il 3 febbraio su Paramount+ con la terza stagione.

Why Wednesday Season 3 Is About To Change Everything

Video Why Wednesday Season 3 Is About To Change Everything

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Buone notizie per i fan di Mercoledì: la nuova stagione è più vicina del previsto; Le serie Netflix più viste di sempre (dati ufficiali alla mano); Cosa fare mercoledì 18 febbraio 2026, a Parigi e in Île-de-France; Cinque film (3 con James Van Der Beek) e due serie tv da vedere su Prime Video questo weekend (13-15 febbraio).

mercoledì 3 su netflixBuone notizie per i fan di Mercoledì: la nuova stagione è più vicina del previstoBuone notizie per i fan di Mercoledì: la terza stagione potrebbe essere già in lavorazione. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla serie. bestmovie.it

Mercoledì torna su Netflix: nuovi misteri, un tour mondiale e l’arrivo di Tim Burton in ItaliaLa seconda stagione della serie Netflix arriva in due parti: dal 6 agosto e dal 3 settembre. Il cast in tour globale, da Londra a Seoul. Tim Burton ospite al Giffoni Film Festival il 25 luglio ... panorama.it