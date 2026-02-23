Sono ufficialmente iniziate le riprese della terza stagione di Mercoledì!

Le riprese della terza stagione di Mercoledì sono cominciate a Dublino, in Irlanda, a causa dell'alta richiesta dei fan. La produzione ha scelto questa città per le sue location caratteristiche e le infrastrutture moderne. Sul set si vedono già attori e tecnici intenti a preparare le prime scene. La decisione di lavorare in Irlanda ha attirato l’attenzione di molti osservatori del settore. La serie continuerà a sorprendere il pubblico con nuove avventure.

Sono ufficialmente iniziate a Dublino, in Irlanda, le riprese della terza stagione di Mercoledì, la serie più vista di sempre su Netflix. Al cast della nuova stagione si aggiungono Winona Ryder, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan e Kennedy Moyer, che si uniscono alla già annunciata Eva Green, che interpreterà Ophelia, sorella di Morticia Addams, e a Jenna Ortega (Mercoledì Addams), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams) e tanti altri. I creatori, showrunner e produttori esecutivi Al Gough e Miles Millar dichiarano: « È per noi un oscuro piacere riaprire ancora una volta i cancelli della Nevermore Academy con l'inizio delle riprese della Stagione 3.