Mercato Napoli Rafa Marin può tornare in estate | ecco lo scenario che prende forma Tutti i dettagli

Sul mercato del Napoli si apre uno scenario sorprendente riguardo al futuro di Rafa Marin, il quale potrebbe tornare in squadra durante la prossima estate. La situazione attuale resta ancora da chiarire e molte decisioni sono ancora da prendere. Le trattative e le eventuali offerte sono al centro delle discussioni tra il club e gli eventuali interessati. I dettagli ufficiali ancora non sono stati comunicati, ma il tema continua a essere al centro delle attenzioni.

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