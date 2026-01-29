L’Inter si muove per tornare a parlare con Onana. Dopo le voci di un possibile ritorno, i dirigenti nerazzurri hanno avviato i primi contatti con l’estremo difensore. La trattativa è ancora in fase iniziale, ma le parti sono pronte a discutere per capire se si può trovare un’intesa. I dettagli sono ancora riservati, ma la pista rimane aperta.

Inter News 24 Mercato Inter, ma Onana può davvero tornare in nerazzurro? Ecco la ricostruzione del possibile affare: tutti i dettagli. « Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano », e la storia tra André Onana e l’Inter sembra confermare la celebre strofa. Dopo la straordinaria cavalcata del 2023, culminata con la finale di Champions League, il portiere camerunese ha vissuto fortune alterne tra il Manchester United e l’attuale prestito al Trabzonspor. Tuttavia, il legame con l’ambiente milanese è rimasto indissolubile. In questi giorni, l’ entourage del calciatore è stato avvistato a Milano per un incontro con i vertici della Beneamata, riaccendendo le speranze dei tifosi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Onana può tornare in nerazzurro? Ecco la ricostruzione e i contatti con i dirigenti nerazzurri: tutti i dettagli

