Un dirigente di calcio ha espresso chiaramente le proprie preferenze riguardo alle prossime operazioni di mercato. Ha indicato il nome di un calciatore come possibile sostituto di un attaccante, sottolineando anche la sua opinione su un altro giocatore. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle strategie per rinforzare l’organico offensivo della squadra, senza riferimenti a trattative ufficiali o dettagli sulle trattative in corso.

Napoli, Montervino: “Per il vice Hojlund sceglierei Pellegrino. Su Davis.”"> NAPOLI – Idee chiare sul mercato e sugli innesti offensivi. Francesco Montervino, ex capitano e oggi dirigente, è intervenuto ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8, indicando i profili più adatti per rinforzare l’attacco del Napoli. “Pellegrino il profilo ideale” Montervino non ha dubbi: «A me piace molto Pellegrino del Parma, è un attaccante che per caratteristiche si addice, soprattutto se dovesse rimanere Conte». L’ex azzurro ne esalta le qualità: «Nella protezione della palla ha la sua dote migliore. È mancino, e secondo me le prime punte mancine hanno sempre qualcosa in più».🔗 Leggi su Napolipiu.com

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