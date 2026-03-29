Mercato Milan pista Zirkzee sempre viva | nuovi segnali dall’Inghilterra l’olandese resta intrigato Le ultime

Il mercato del Milan tiene viva la possibilità di un trasferimento di Joshua Zirkzee, con nuovi segnali provenienti dall’Inghilterra. L’olandese, attualmente in prestito, sembra ancora interessato a un ritorno in Italia, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. Le trattative tra le parti coinvolte proseguono, mentre l’interesse da parte di altri club europei rimane aperto.

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