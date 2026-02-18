Nico Gonzalez Atletico Madrid arrivano pessime notizie | lesione al quadricipite per l’argentino cosa filtra ora sul riscatto

Nico Gonzalez dell’Atletico Madrid si è infortunato al quadricipite durante l’allenamento, causando l’interruzione delle sue prestazioni. L’argentino ha accusato dolore durante la sessione e i primi esami confermano una lesione che richiederà settimane di recupero. La società spagnola teme che l’infortunio possa compromettere il riscat automatico legato alle presenze, mettendo in discussione il futuro del giocatore. La situazione si aggrava in un momento cruciale della stagione per il club e per l’attaccante argentino. La società attende aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni.