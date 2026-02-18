Nico Gonzalez Atletico Madrid arrivano pessime notizie | lesione al quadricipite per l’argentino cosa filtra ora sul riscatto
Nico Gonzalez dell’Atletico Madrid si è infortunato al quadricipite durante l’allenamento, causando l’interruzione delle sue prestazioni. L’argentino ha accusato dolore durante la sessione e i primi esami confermano una lesione che richiederà settimane di recupero. La società spagnola teme che l’infortunio possa compromettere il riscat automatico legato alle presenze, mettendo in discussione il futuro del giocatore. La situazione si aggrava in un momento cruciale della stagione per il club e per l’attaccante argentino. La società attende aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni.
Nico Gonzalez Atletico Madrid, lesione al quadricipite per l’argentino che rischia di far saltare l’obbligo di riscatto legato alle presenze. Non arrivano buone notizie dalla Spagna per la Juventus, che osserva con estrema attenzione le vicende dei suoi prestiti in ottica bilancio. Nico Gonzalez si ferma ancora. L’esterno argentino, passato in estate all’ Atletico Madrid con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, ha rimediato una lesione muscolare al quadricipite. L’infortunio è occorso dopo l’ultimo match di Liga, perso dai Colchoneros per 3-0 contro il Rayo Vallecano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
