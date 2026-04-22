Nel mercato di giugno, si parla di un possibile intervento del dirigente dell’Inter a sostegno della Roma, che deve realizzare circa 80 milioni di plusvalenze entro la fine della stagione. Si ipotizza che Marotta sia interessato a Koné, giocatore che potrebbe essere coinvolto in trattative tra le due squadre. La situazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, senza che siano stati ancora confermati dettagli ufficiali.

di Alberto Petrosilli Mercato Inter, la Roma deve fare circa 80 milioni di plusvalenze entro giugno: Marotta all’assalto di Koné. L’ Inter osserva con estremo interesse le manovre in casa Roma. La proprietà Oaktree, da sempre attenta alle occasioni che coniugano talento e sostenibilità finanziaria, sa che i giallorossi dovranno generare 80 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare il settlement agreement con la UEFA. Una necessità che potrebbe spianare la strada verso il grande obiettivo della mediana nerazzurra: Manu Koné. LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Inter Mercato Inter: Roma, caccia alle plusvalenze. Marotta su Koné. Secondo Il Messaggero, la Roma è al lavoro per alleggerire la quota dei sacrifici necessari.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Marotta in soccorso della Roma? Clamoroso scenario per giugno. Cosa può succedere

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