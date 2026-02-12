Ettore Messina è a Roma con Alessandro Pajola, e le voci di mercato si fanno sempre più insistenti. La capitale si prepara a un cambiamento importante nel basket, con nomi di livello internazionale al centro delle trattative. La situazione si surriscalda, e i tifosi aspettano novità concrete.

Una possibile evoluzione del mercato cestistico della capitale sta prendendo forma intorno a una figura di peso internazionale. L’ipotesi di un trasferimento di Ettore Messina a guidare una Roma ambiziosa sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori, con diverse variabili da valutare e verificare nei prossimi mesi. Il contesto è arricchito da contatti e interlocuzioni che coinvolgono diverse realtà italiane ed estere, mentre si libra l’interesse degli osservatori per una ricostruzione della squadra tricolore in chiave competitiva. messina viene indicato come figura di vertice in una possibile ricostruzione della Roma, dove le dinamiche di mercato e le panchine dei club italiani potrebbero essere determine in favore di una guida esperta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Ettore Messina a Roma con Alessandro Pajola: scenario di mercato clamoroso

