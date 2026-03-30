Mercato Inter il sogno di Ausilio è Kim | operazione alla Akanji? Formula e tutti i dettagli

Il direttore sportivo dell’Inter ha manifestato interesse per il difensore del Bayern Monaco, considerato un obiettivo prioritario per rinforzare la linea arretrata. Sul tavolo ci sono diverse opzioni per perfezionare l’operazione, tra cui una possibile formula di trasferimento. La trattativa si sta sviluppando con attenzione, e nei prossimi giorni potrebbero emergere ulteriori dettagli sulle modalità di eventuale acquisto.

di Alberto Petrosilli Mercato Inter, Piero Ausilio sogna Kim del Bayern Monaco per rinforzare la difesa dei nerazzurri: spunta la possibile formula dell’operazione. L’ Inter di Cristian Chivu si prepara a una vera e propria metamorfosi della propria linea arretrata. La proprietà Oaktree e il DS Piero Ausilio hanno tracciato la rotta per l’estate 2026: un restyling profondo che coinvolgerà senatori e pezzi pregiati. LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Inter Mercato Inter, Kim torna in Italia? Ausilio tenta il colpo. Secondo quanto riportato da Enzo Bucchioni su TMW, il nome caldo per la difesa è quello di Kim Min-jae. Il centrale sudcoreano, che a novembre compirà 30 anni, non ha mai trovato il feeling ideale con l’ambiente del Bayern Monaco e l’Inter vorrebbe riportarlo in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, il sogno di Ausilio è Kim: operazione alla Akanji? Formula e tutti i dettagli Leggi anche: Mercato Inter, Palacios ad un passo dall’Estudiantes: formula e dettagli dell’operazione Mercato Inter, Ausilio sfida il Napoli: pronto l’assalto alla rivelazione della Serie A! I dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, Ausilio segue da vicinissimo Perrone del Como: sul centrocampista c’è anche il Napoli di Antonio Conte Il...