A Milano, nel mese di aprile, tornano numerosi mercatini dedicati all'antiquariato, al modernariato e alle curiosità del passato. Le bancarelle presenti offrono oggetti di varia natura, dai pezzi storici agli articoli più recenti definibili come vintage. Questi eventi si svolgono in diverse zone della città e attirano appassionati e collezionisti in cerca di oggetti rari e di valore.

Curiosità, modernariato e soprattutto antiquariato. Sono molti i mercatini che tornano a Milano con le loro bancarelle dove trovare preziosi oggetti del passato. Per molti è un'autentica passione, per altri pura curiosità. Comunque sia, i mercatini dell'antiquariato non conoscono stagione e ogni occasione può essere quella perfetta per ritrovare un oggetto, un mobile, un disco, un libro, un orologio da collezionare. E allora abbiamo pensato che possa essere utile ai nostri lettori riportare ogni mese quelli che si svolgono a Milano. Ecco dunque quelli del mese di marzo 2026. Vintage. Piazza Santa Maria di SuffragioMartedì 14 aprile... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Tutti i mercatini dell'antiquariato a Milano, ecco dove nel mese di aprile

Articoli correlati

Leggi anche: Tutti i mercatini dell'antiquariato a Milano, ecco dove a febbraio

Tutti i mercatini a Como: ecco dove sono nel secondo weekend di febbraioC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) La città...

Una selezione di notizie su Tutti i mercatini dell'antiquariato a...

Discussioni sull' argomento Tutti i mercatini dell'antiquariato a Milano, ecco dove nel mese di aprile; Tutti i mercatini a Como: ecco dove sono nell'ultimo weekend di marzo; Mercatini delle pulci in Piemonte: ecco dove andare il 28 e 29 marzo; Tutti gli eventi, mercatini e sagre di Piacenza e provincia.

Buona giornata a tutti voi con il calendario antoniano! Il nostro saluto dalla Basilica di sant'Antonio di Padova Pace e Bene - facebook.com facebook

Guido Crosetto. "No al voto e a tutti dico: tenetevi stretta Meloni, è rara una persona così" x.com