Mercatini febbraio 2026 a Milano | 10 eventi tra vintage antiquariato e giocattoli

A Milano, anche nel febbraio 2026, i mercatini non si fermano. Sono dieci gli eventi in programma, tra vintage, antiquariato e giocattoli. Si trovano bancarelle con abbigliamento, bigiotteria e oggettistica. Ma ci sono anche spazi dedicati a bambole, miniature e modellismo, perfetti per appassionati e collezionisti.

Anche a febbraio non mancano i mercatini, nella città di Milano: dal vintage al modernariato, dall'antiquariato all'hand made fino ai giocattoli. Torna l'imperdibile appuntamento con East Market, ma anche con la bancarelle nel quartiere di Brera. Poi ci sono Wao, in zona Isola, il Mercatone sui Navigli e il Mercatino delle Pulci. Da non lasciarsi sfuggire la Borsa Scambio al Parco Esposizioni di Novegro, un panorama decisamente ricco per chi ama bambole, miniature, modellismo ferroviario, navale, militare, aereo e automodellismo. E tanto altro.

