Ogni anno vengono preparati più di 240 milioni di pasti nelle cucine di ospedali e strutture sanitarie, che includono colazioni, pranzi e cene. Per garantire la sicurezza alimentare, il settore si avvale di protocolli rigorosi e di programmi di formazione rivolti al personale. La trasparenza nelle procedure e nelle pratiche di produzione è una delle priorità per assicurare standard di qualità elevati in un ambito così delicato.

Ogni anno nelle cucine di ospedali e strutture sanitarie sono preparati oltre 240 milioni di pasti fra colazioni, pranzi e cene. Pasti diretti a nutrire degenti, familiari in visita e personale medico e paramedico. È questa, forse, una delle sfide più grandi per le aziende impegnate nella ristorazione collettiva: contribuire al benessere di chi vive, più o meno quotidianamente, i nosocomi, garantendo menu equilibrati, appetibili, nutrienti e salutari. Società come la Vivenda Spa, parte del Consorzio La Cascina attivo nel settore da quasi cinquant'anni, lo sanno benissimo. Sentono forte la responsabilità per un servizio tanto essenziale quanto delicato: a differenza dello scolastico o dell'aziendale, fra i corridoi, le stanze ambulatoriali e le sale operatorie si è a stretto contatto con il dolore e la fragilità umana.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mense ospedaliere: trasparenza, protocolli stringenti e formazione del personale. Così vive un settore da oltre 240 milioni di pasti

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