Settore chimico in crisi | oltre 100mila occupati minacciati da ristrutturazioni e normative stringenti in Europa

L’industria chimica in Europa attraversa un momento difficile. Tra il 2022 e il 2025, oltre 20 mila posti di lavoro sono già scomparsi, e altri 89 mila sono in pericolo. Le ristrutturazioni e le normative più rigide stanno spingendo molte imprese a ridurre o chiudere gli impianti, minacciando decine di migliaia di lavoratori. La situazione resta critica e nessuno può ancora prevedere come evolverà nei prossimi mesi.

L'industria chimica europea è al centro di una crisi senza precedenti: dal 2022 al 2025, ha perso circa 20mila posti di lavoro e altri 89mila sono a rischio a causa di chiusure di impianti e riduzioni di capacità produttiva. Il dato emerge dal rapporto *European Chemical Closures & Investments Radar 2022–2025*, elaborato dal Cefic, l'organismo che rappresenta i settori chimici nei paesi membri dell'Unione Europea. L'impatto si è concretizzato in una contrazione della produzione pari a 37 milioni di tonnellate – il 9% della capacità totale – con un aumento delle chiusure di impianti sei volte superiore rispetto al periodo precedente.

