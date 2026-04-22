Memorial Meridies trent’anni di impegno sociale e sportivo
Il 28 aprile, nella Sala Guido Pepe di Sport e Salute Campania in via Alessandro Longo, si svolgerà il Memorial Meridies, un evento dedicato ai trent’anni di attività dell’associazione. La cerimonia si terrà dalle 16 alle 19 e ricorda il lavoro svolto nel campo della salute, dell’integrazione e della solidarietà attraverso iniziative sportive e sociali. L’appuntamento invita a riflettere su tre decenni di impegno continuo.
Nella Sala Guido Pepe di Sport e Salute Campania, in via Alessandro Longo, il 28 aprile, dalle ore 16 alle 19, si terrà il Memorial dell’Associazione Meridies, che celebra trent’anni di attività dedicate alla salute, all’integrazione e alla solidarietà.L’ASD Meridies APS in questi anni ha.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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