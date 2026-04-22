Memorial Meridies trent’anni di impegno sociale e sportivo

Il 28 aprile, nella Sala Guido Pepe di Sport e Salute Campania in via Alessandro Longo, si svolgerà il Memorial Meridies, un evento dedicato ai trent’anni di attività dell’associazione. La cerimonia si terrà dalle 16 alle 19 e ricorda il lavoro svolto nel campo della salute, dell’integrazione e della solidarietà attraverso iniziative sportive e sociali. L’appuntamento invita a riflettere su tre decenni di impegno continuo.