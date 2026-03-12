Agricoltura dopo trent' anni di precariato arriva la stabilizzazione di 259 trattoristi Esa | Impegno mantenuto
Dopo trent’anni di precarietà, 259 trattoristi dell’Ente sviluppo agricolo (Esa) ottengono la stabilizzazione. L’accordo è stato firmato presso l’assessorato regionale dell’Agricoltura alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl. La firma segna il passo finale di un processo avviato con l’obiettivo di garantire certezze lavorative ai dipendenti coinvolti.
Arriva la stabilizzazione per 259 trattoristi dell'Ente sviluppo agricolo (Esa). L'accordo è stato firmato nella sede dell’assessorato regionale dell’Agricoltura con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl. I lavoratori della meccanizzazione Esa verranno adesso avviati a tempo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
