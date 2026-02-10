Trent’anni di lotta per la vista | libro ARIS racconta impegno e resilienza a Palermo

Trent’anni di battaglie e speranze, raccontati nel nuovo libro di Rocco Di Lorenzo. A Palermo, il 12 febbraio, si terrà la presentazione di “Uno sguardo lungo trent’anni”, un viaggio tra sfide e vittorie delle persone con malattie della retina. Un’occasione per conoscere da vicino il percorso di resilienza di chi ha affrontato questa lunga battaglia.

Un viaggio di trent’anni attraverso le sfide e le conquiste legate alle malattie della retina dell’occhio si racconta nel libro “Uno sguardo lungo trent’anni” di Rocco Di Lorenzo, che verrà presentato il 12 febbraio presso l’Arci Porco Rosso a Palermo. L’iniziativa, promossa da un ampio ventaglio di associazioni tra cui Cgil Palermo e Disability Pride Palermo, si propone di sensibilizzare e promuovere l’inclusione sociale attraverso la letteratura e il dialogo. Il Caffè Letterario, giunto alla sua seconda edizione, ospiterà l’incontro con l’autore, Rocco Di Lorenzo, figura chiave nella realtà associativa siciliana e italiana.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

