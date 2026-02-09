Teatro e memoria civile | Peppino Impastato Il Ribelle rivive al Festival LA GUGLIA D’ORO 2026

La compagnia Penta Teatro di Pistoia sarà tra le finaliste al Festival La Guglia d’Oro e domenica 15 febbraio porterà in scena lo spettacolo “Il Ribelle – Peppino Impastato”. La rappresentazione rivisita la figura del giornalista e attivista ucciso dalla mafia, riaccendendo i riflettori sulla sua lotta e sulla memoria civile. L’appuntamento è alle 17, al teatro, dove il pubblico potrà rivivere le battaglie di Impastato attraverso il teatro.

Agugliano si prepara ad accogliere la 26ª edizione de “La Guglia d’Oro”, il Festival Nazionale del Teatro amatoriale.

