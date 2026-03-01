Udinese Fiorentina otto anni dopo la tragedia | la sfida che rinnova il ricordo di Davide Astori e unisce i tifosi nel segno della memoria

Domani sera al Bluenergy Stadium si svolge la partita tra Udinese e Fiorentina, otto anni dopo la scomparsa di Davide Astori. La sfida assume un valore speciale, diventando un momento di commemorazione tra emozione e rispetto. I tifosi si radunano per onorare la memoria del calciatore, trasformando l'incontro in un’occasione di solidarietà e ricordo condiviso.

Leggi anche: Zaniolo, doppia missione: spezzare il digiuno da gol e rilanciare l'Udinese Udinese-Fiorentina (lunedì 02 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiA chiudere la giornata 27 della Serie A c'è il match di lunedì sera tra Udinese e Fiorentina, che rappresenta un'altra tappa importante per la Viola... L'annuncio della Lega: Udinese-Fiorentina nel ricordo di Astori e per la prevenzione cardiacaLa Lega Serie A, insieme a Fiorentina, Udinese e Associazione Astori, celebra la memoria di Davide Astori in occasione del match tra i due club in programma per lunedì 2 marzo, trasformando ... Serie A, Udinese-Fiorentina: uniti in ricordo di Astori(ANSA) - ROMA, 28 FEB - A pochi giorni dall'anniversario della scomparsa di Davide Astori avvenuta il 4 marzo di otto anni fa per un problema cardiaco, Associazione Astori, Udinese, Fiorentina ... Quella di lunedì contro l'#Udinese sarà una partita dedicata alla memoria di Davide #Astori, capitano eterno della #Fiorentina Prevenzione e ricordo nel nome di Davide Astori Un momento dedicato nel pre-partita di Udinese-Fiorentina, ma anche un gesto concreto di prevenzione