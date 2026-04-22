Meloni vergogna della razza umana | l’attacco della tv russa in italiano Farnesina convoca l’ambasciatore

La televisione russa ha pronunciato un commento molto duro nei confronti della presidente del Consiglio italiano, definendola “vergogna della razza umana”. La Farnesina ha convocato l’ambasciatore del paese coinvolto per discutere di quanto accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale, con reazioni ufficiali da parte delle autorità italiane. La polemica si inserisce in un contesto di tensione tra i due paesi.

(Adnkronos) – La Russia contro Giorgia Meloni. Da Mosca arriva un attacco violento e volgare contro la presidente del Consiglio. A colpire è Vladimir Solovyov, uno dei più noti volti televisivi e propagandista vicinissimo al Cremlino. Il 'megafono' di Vladimir Putin prende di mira la premier italiana dal suo programma Polnyj Kontakt, in onda su. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Nuovo attacco della Tv russa a Meloni. Pesanti insulti da Solovyev. Tajani convoca l’ambasciatoreInsulti durissimi a Giorgia Meloni , anzi irripetibili, sono partiti oggi da Vladimir Solovyev , giornalista vicino a Vladimir Putin e potente... Russia, insulti a Giorgia Meloni in tv da Vladimir Solovyev: “Fascista e vergogna della razza umana”La premier italiana insultata dal noto anchorman vicino al Cremlino, durante la trasmissione ‘Polnyj Kontakt’ (Full Contact) In Russia un... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Meloni putt... idiota, l'attacco della tv russa in italiano e la risposta della premier; Meloni insultata dalla tv russa, Tajani convoca l'ambasciatore. Solidarietà del Colle; Solovyov: Fascista, donnaccia, idiota patentata. Perché l’uomo di Putin attacca Meloni; Italia-Russia, Meloni sugli insulti: No a lezioni da propagandisti. Giorgia Meloni insultata (in italiano) sulla tv russa per aver tradito Trump, è una vergogna della razza umanaVladimir Solovyov, giornalista vicino al Cremlino, si è rivolto in modo volgare in italiano verso la premier, aggiungendo che il tradimento ... huffingtonpost.it Solovyov in tv insulta Giorgia: È un’idiota, fascista, vergogna della razza umanaLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Solovyov in tv insulta Giorgia: È un’idiota, fascista, vergogna della razza umana pubblicato il 22 Aprile 2026 a firma di Fq ... ilfattoquotidiano.it 4 di sera. . Buonasera e bentornati a #4disera! Frasi russe choc a Meloni: “Vergogna della razza umana” Ne parliamo ora a #4disera, in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity facebook “Vergogna della razza umana": il propagandista di Putin insulta Giorgia Meloni in TV x.com