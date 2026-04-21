Nuovo attacco della Tv russa a Meloni Pesanti insulti da Solovyev Tajani convoca l’ambasciatore

Oggi si è verificato un nuovo episodio di polemica tra la TV russa e il governo italiano. Vladimir Solovyev, noto giornalista vicino al presidente russo, ha rivolto pesanti insulti alla premier italiana durante una trasmissione televisiva. La reazione italiana non si è fatta attendere: il ministro degli Esteri ha convocato l’ambasciatore del paese coinvolto per chiarimenti. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra i due paesi.

Insulti durissimi a Giorgia Meloni, anzi irripetibili, sono partiti oggi da Vladimir Solovyev, giornalista vicino a Vladimir Putin e potente megafono della propaganda russa. La Farnesina guidata dal vicepremier Antonio Tajani convocherà l’ambasciatore russo a Roma, Aleksej Vladimirovic Paramonov. Nel corso della sua trasmissione televisiva, l’anchorman si è scagliato contro la premier. La tempistica non è casuale: il 15 aprile il leader ucraino Volodymyr Zelensky è tornato in Italia dopo quattro mesi, ricevuto prima a Palazzo Chigi e poi al Quirinale, ottenendo di nuovo la garanzia del pieno e fermo sostegno di Roma a Kiev e concordando l’avvio del “Drone Deal” per la produzione di droni.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Nuovo attacco della Tv russa a Meloni. Pesanti insulti da Solovyev. Tajani convoca l’ambasciatore Notizie correlate Nuovo attacco della Tv russa a Meloni. Pesanti insulti da SolovyevInsulti durissimi a Giorgia Meloni , anzi irripetibili, sono partiti oggi da Vladimir Solovyev , giornalista vicino a Vladimir Putin e potente... Meloni, insulti pesanti e volgari dalla TV russa: attacco del conduttore SolovyovABBONATI A DAYITALIANEWS Offese in diretta durante il programma televisivo Il giornalista e conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov, noto per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nuovi Su-35S a Mosca, i caccia che possono cambiare l’equilibrio nei cieli della guerra; Kiev: colpita la raffineria di petrolio di Syzran in Russia; Trump posta immagine insieme a Gesù e attacca di nuovo Meloni; Ucraina: 18 morti e oltre cento feriti in raid notturni russi. Nuovo attacco della TV russa a Meloni. Pesanti insulti da SolovyevInsulti durissimi a Giorgia Meloni, anzi irripetibili, sono partiti oggi da Vladimir Solovyev, giornalista vicino a Vladimir Putin e potente megafono della propaganda russa. Nel corso della sua ... msn.com Russia, attacco a Meloni dalla tv di Mosca: gli insulti (irripetibili) di Solovyev contro la premierSi profila l’ombra di un nuovo scontro diplomatico tra Russia e Italia. Al centro del caso, le pesanti dichiarazioni di Vladimir Solovyev, noto anchorman e figura di spicco della ... ilmessaggero.it La gioia per il cuore "nuovo" a Natale e poi il ritorno a casa: festa al Bambino Gesù per il piccolo Pietro ift.tt/QHF3GOs x.com Nel nuovo episodio di Provinciali si parla di giovani, media digitali e identità con Chiara Quaglio. - facebook.com facebook