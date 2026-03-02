Il deficit scende ma non troppo | per l’Istat è al 3,1% e l’uscita dalla procedura d’infrazione Ue è rimandata

Secondo i dati dell’Istat, nel 2025 il deficit italiano si attesta al 3,1%, un calo rispetto agli anni precedenti ma ancora troppo elevato per uscire dalla procedura d’infrazione dell’Unione Europea. Il Pil è cresciuto dello 0,5%, in linea con le previsioni, mentre il disavanzo rimane stabile. La notizia rappresenta una battuta d’arresto per le aspettative di miglioramento economico.

Brutta sorpresa per il governo Meloni: il deficit scende ma non abbastanza. Nel 2025 il Pil italiano è cresciuto dello 0,5%, in linea con le attese, ma il disavanzo si è fermato al 3,1%. Il livello è inferiore rispetto al 3,4% dell’anno precedente, ma non tale da garantire il rispetto del parametro del 3% del Patto di stabilità e l’uscita dell’Italia dalla procedura di infrazione europea. Almeno per ora. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, non appena resi noti i dati Istat sulla situazione dei conti pubblici, si è affrettato a chiarire che i numeri sono ancora provvisori e che la pubblicazione avviene prima della comunicazione ufficiale a Bruxelles. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

