Insulti alla premier dalla tv russa Meloni replica | Non abbiamo padroni

Un conduttore televisivo russo ha pronunciato insulti nei confronti della premier italiana durante una trasmissione. La politica italiana ha risposto affermando che il Paese non ha padroni. La polemica si inserisce in un clima di tensione tra i due governi, con dichiarazioni pubbliche e scontri sui media. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti diplomatici e sulla presenza di retorica aggressiva nei programmi televisivi russi.

Roma, 22 aprile 2026 – Union sacrée patriottica contro lo sproloquio propagandistico dell’ anchorman russo putiniano Vladimir Solovyov. Sconosciuto in Italia, ma settimanalmente nella top ten di Mosca, l’arcigno conduttore di Russia-1 – principale canale pubblico – ieri ha ricoperto la premier Giorgia Meloni di improperi dal microfono della propria trasmissione Polnyj Kontakt (Full Contact) in americanissimo stile Larry King, anche se senza le caratteristiche bretelle. Parole pronunciate in parte in italiano (appreso sui rami del Lago di Como) e in parte in russo, che hanno suscitato la reazione sdegnata di tutto l’arco parlamentare – dalla leader dem Elly Schlein a quello 5 Stelle Giuseppe Conte – e il richiamo all’ambasciatore russo da parte del ministro degli Esteri Antonio Tajani.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Insulti alla premier dalla tv russa. Meloni replica: “Non abbiamo padroni” Notizie correlate Leggi anche: Insulti sessisti a Meloni dalla tv russa: Solovyev alla premier: «Fascista p*». Convocato l'ambasciatore russo Leggi anche: Insulti a Meloni dalla tv russa: Solovyev alla premier: «Fascista p*». Tajani convoca l'ambasciatore russo Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Trump contro Meloni: Non è coraggiosa e non ci sta aiutando. Lo strappo dopo gli insulti al Papa; La premier e lo scatto che serve; Alla fine Meloni prende le distanze da Trump: Inaccettabili gli attacchi al papa; Alla fine anche Meloni cede al pressing: Inaccettabili insulti al Santo Padre. Attacco durissimo a Meloni dalla tv russa, insulti alla premier in italiano: Fascista, idiota patentata, cattiva donnuccia. Convocato l’ambasciatoreAttacco durissimo a Meloni dalla tv russa, insulti alla premier in italiano: fascista, idiota patentata, cattiva donnuccia. Convocato l'ambasciatore ... blitzquotidiano.it Meloni insultata dalla tv russa, Tajani convoca l'ambasciatore. Solidarietà del ColleL'alfiere della propaganda di Mosca, Vladimir Solovyov, alla premier: «Fascista. Vergogna della razza umana». Sdegno unanime delle opposizioni ... avvenire.it Meloni: "È un propagandista di regime non può dare lezioni, non abbiamo padroni". La premier dopo gli insulti di Solovyov: "Continueremo a seguire bussola dell'interesse dell'Italia" #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com Giorgia Meloni risponde agli insulti dalla tv russa facebook