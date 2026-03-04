Meloni oltre l' Iran | i tarli economici e le scorie del caso Crosetto Mantovano blinda Caravelli all' Aise

A Roma, si sono intensificati i dibattiti sulla gestione dell’Aise, con particolare attenzione alla posizione di Giovanni Caravelli, il suo attuale vertice, che sta per scadere. Nel frattempo, i temi legati all’economia e alle scorie del caso Crosetto sono al centro dell’attenzione politica, mentre il confronto tra le diverse fazioni si fa più acceso. La situazione riflette tensioni interne che coinvolgono anche i livelli di rappresentanza istituzionale.

La premier fa i conti con gli effetti della guerra, riunioni con ad di Eni, Snam, si rialza lo spread, esclusi provvedimenti imminenti. Oggi è attesa ai funerali del piccolo Domenico. Il viaggio di Crosetto diventa una disputa fra apparati Roma. Insieme all'inflazione sale il livello di miserie. Hanno puntato Crosetto e chi difende Crosetto sta puntando l'Aise, il suo vertice, Giovanni Caravelli, in scadenza. Non è finita. Al governo si temono le scorie del caso Dubai. Meloni convoca una riunione i sugli effetti della guerra in Iran e il ministro della Difesa si collega, in missione, dal Montenegro. Sono presenti Tajani, Fazzolari, Mantovano e Pichetto.