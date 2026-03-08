Meloni apre a Schlein | Sì alle accise mobili contro il caro energia

Il governo sta considerando di attivare le accise mobili per contrastare il caro energia, come annunciato dal presidente del consiglio. La misura, introdotta nel 2023 con un decreto sui carburanti, potrebbe essere applicata in risposta all’andamento dei prezzi. La leader di un partito di opposizione ha commentato positivamente questa possibilità, che il governo sta valutando di mettere in atto.

Petrolio La premier accoglie la richiesta della leader del Pd che poco prima aveva invitato il governo a intervenire sul prezzo della benzina Petrolio La premier accoglie la richiesta della leader del Pd che poco prima aveva invitato il governo a intervenire sul prezzo della benzina «Stiamo valutando di attivare il meccanismo delle cosiddette accise mobili, che questo governo ha reso più efficace con il provvedimento sui carburanti del 2023 nel caso in cui i prezzi aumentassero in modo stabile». La presidente del consiglio Giorgia Meloni aspetta la sera per diffondere via social un video di risposta alle opposizioni, che poco prima avevano incalzato il governo, finora incapace di trovare una soluzione al caro benzina innescato dalla guerra. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Meloni su accise mobili apre all'opposizione, la misura contro il caro carburante causato dalla guerra in IranGiorgia Meloni dice “sì” alle accise mobili per far fronte alla crisi sui carburanti scatenata dalla guerra in Iran.

Caro carburanti, Schlein chiede di attivare le accise mobili. Giorgetti: “Norma c’è, troveremo margini”. Meloni: “Stiamo lavorando per questo”È botta e risposta tra il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e la segretaria del Pd Elly Schlein al quale in serata si aggiunge la presidente...

