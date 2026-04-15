Dopo l’attacco di Trump la Meloni incassa la solidarietà politica
Dopo le dichiarazioni di Trump rivolte alla premier, i rappresentanti di vari partiti politici italiani hanno espresso sostegno. La leader ha ricevuto commenti di solidarietà da parte di esponenti di diverse forze politiche nazionali. La situazione è stata riportata da diversi mezzi di informazione, evidenziando le reazioni politiche al recente attacco. La vicenda ha suscitato attenzione nel panorama politico italiano, con dichiarazioni di sostegno e commenti ufficiali.
Dopo il duro attacco di Trump, la premier incassa la solidarietà del mondo politico. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
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