Iran Meloni | ieri insultata ma ancora disponibile ad aprire tavolo confronto

Ieri, durante un intervento pubblico, il premier ha rivolto un appello al dialogo sincero e aperto, ma è stato accolto con accuse, ironie e insulti personali da parte dell’opposizione. Nonostante le tensioni, il leader si è detto ancora disponibile a confrontarsi, mantenendo la volontà di avviare un dialogo costruttivo. La situazione ha suscitato attenzione sui social e sui mezzi di informazione.

Roma, 12 mar. (askanews) – Ieri "il mio è stato un appello al dialogo sincero e pubblico, a fronte del quale l'opposizione ha risposto con accuse, ironie e perfino insulti personali. "Serva", "ridicola", "imbarazzante", "pericolo per l'umanità", "persona che striscia per non inciampare" e molti altri". In ogni caso "confermo che il mio invito resta valido. Se l'opposizione ha cambiato idea e intende davvero collaborare nell'interesse dell'Italia, lo dica chiaramente invece di accampare pretesti o condizioni. In questo caso, il governo è pronto ad aprire un tavolo di confronto". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una dichiarazione.

