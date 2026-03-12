Iran Meloni | ieri insultata ma ancora disponibile ad aprire tavolo confronto

Da ildenaro.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri, durante un intervento pubblico, il premier ha rivolto un appello al dialogo sincero e aperto, ma è stato accolto con accuse, ironie e insulti personali da parte dell’opposizione. Nonostante le tensioni, il leader si è detto ancora disponibile a confrontarsi, mantenendo la volontà di avviare un dialogo costruttivo. La situazione ha suscitato attenzione sui social e sui mezzi di informazione.

Roma, 12 mar. (askanews) – Ieri “il mio è stato un appello al dialogo sincero e pubblico, a fronte del quale l’opposizione ha risposto con accuse, ironie e perfino insulti personali. “Serva”, “ridicola”, “imbarazzante”, “pericolo per l’umanità”, “persona che striscia per non inciampare” e molti altri”. In ogni caso “confermo che il mio invito resta valido. Se l’opposizione ha cambiato idea e intende davvero collaborare nell’interesse dell’Italia, lo dica chiaramente invece di accampare pretesti o condizioni. In questo caso, il governo è pronto ad aprire un tavolo di confronto”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una dichiarazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Meloni: "Crisi complessa: compattiamoci. Disponibile a un tavolo con le opposizioni""È sempre auspicabile nelle fasi più difficili della storia, che una nazione come la nostra sappia compattarsi".

Leggi anche: Montagna: Calderoli disponibile a ulteriore confronto ma rispettare legge e Costituzione

Una raccolta di contenuti su Iran Meloni ieri insultata ma ancora...

Temi più discussi: Iran, via libera da Parlamento a risoluzione maggioranza su comunicazioni Meloni; Iran, Schlein:Meloni doveva dare la linea politica, ma era in radio; Iran, Meloni: preoccupata per possibili ripercussioni per Italia; Iran, Meloni in aula alla Camera mercoledì 11 anche su Consiglio europeo.

Iran, Meloni: ieri insultata ma ancora disponibile ad aprire tavolo confrontoRoma, 12 mar. (askanews) – Ieri il mio è stato un appello al dialogo sincero e pubblico, a fronte del quale l’opposizione ha risposto con accuse, ironie e perfino insulti personali. Serva, ridicol ... askanews.it

iran meloni ieri insultataIran, Schlein a Meloni: noi ci siamo, ma deve posare la clavaRoma, 12 mar. (askanews) - 'La presidente del Consiglio fa tutto da sola, Boccia lo ha spiegato ieri, noi ci siamo, deve posare la clava perchè ... notizie.tiscali.it

Digita per trovare news e video correlati.