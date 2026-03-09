Deficit al 3,1% | mancano 2 miliardi per uscire dalla procedura Ue

Una notizia arrivata da Palazzo Chigi segnala che il deficit italiano si attesta al 3,1 per cento, con circa due miliardi di euro ancora da reperire per evitare l’attivazione della procedura Ue sui conti pubblici. Questa situazione rischia di spostare l’uscita dal meccanismo del deficit eccessivo, prevista inizialmente per la primavera, a un periodo successivo, in autunno.

Una doccia fredda ha raggiunto i tavoli di Palazzo Chigi: mancano quasi due miliardi di euro per fermare la procedura Ue sui conti pubblici, un ostacolo che minaccia di slittare l’uscita dal meccanismo del deficit eccessivo dalla primavera all’autunno. La stima preliminare dell’Istat segna il disavanzo al 3,1% del Pil, un decimale sopra la soglia critica del 2,99% necessaria per ottenere la libertà finanziaria in un momento cruciale per le spese di difesa. L’Italia si trova quindi a un bivio finanziario dove ogni centesimo conta, con una distanza di appena uno zero percentuale che separa la stabilità dalla continuazione delle restrizioni europee. 🔗 Leggi su Ameve.eu

