Meloni e Vance | il libro segreto tra tensioni e nuove crepe

È stato annunciato che il libro intitolato *Giorgia’s Vision*, scritto a quattro mani dalla premier italiana e dal vicepresidente statunitense, sarà pubblicato negli Stati Uniti il 28 aprile dalla casa editrice Skyhorse Publishing. La pubblicazione avviene in un momento di tensioni tra i due paesi e di nuove divisioni politiche, senza che siano state fornite ulteriori dettagli sui contenuti del volume.

Il volume intitolato Giorgia’s Vision, nato dalla collaborazione tra la premier italiana e il vicepresidente statunitense JD Vance, è destinato alla pubblicazione negli Stati Uniti il prossimo 28 aprile tramite la casa editrice Skyhorse Publishing. Nonostante l’attesa per il testo, che vede la partecipazione di Alessandro Sallusti con una prima versione firmata in coppia, la strategia politica suggerisce un distanziamento: Meloni non ha infatti alcuna intenzione di intraprendere attività promozionali nel territorio americano a causa delle attuali frizioni con Donald Trump. Un’opera blindata tra segretezza editoriale e nuove dinamiche politiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meloni e Vance: il libro segreto tra tensioni e nuove crepe Notizie correlate Il voto segreto affossa il ddl Enti locali: nuove crepe nella maggioranza all'ArsOltre un'ora di seduta per bocciare un articolo del ddl Enti locali, con il voto che manda in tilt la maggioranza di centrodestra. Che fine ha fatto il libro di Meloni con Vance?Che fine ha fatto il libro di Giorgia Meloni con JD Vance? Negli Stati Uniti “Giorgia’s Vision” esce il 28 aprile. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Meloni amara: Doveva succedere. E ora prova a ricucire con Vance e Rubio; Meloni difende Leone XIV: inaccettabili le parole di Trump. Dagli Usa nuovo attacco al Papa, Vance: si occupi soltanto delle questioni morali; Trump attacca ancora Meloni: Non c’è più lo stesso rapporto; Il libro di Meloni con la prefazione di Vance che tutti fingono di dimenticare. Meloni stretta tra l'Europa e Vance. Il vicepresidente Usa: Deluso da leader Ue, ma non da Meloni e OrbánLa presidente del Consiglio firma una dichiarazione congiunta con gli europei per distanziarsi da Trump. Non passano neppure due ore e arriva l'attestato di stima di Vance. La premier che si sognava p ... ilfoglio.it Trump vs Meloni, seconda puntata. La foto con Gesù. E Vance invita il papa a fare attenzione quando parla di teologia…Trump contro Meloni, seconda puntata. Per il secondo giorno consecutivo il presidente americano se l’è presa con la premier italiana, sempre a causa del mancato aiuto offerto dall’Italia agli Usa nell ... in20righe.it Leggi l'intervista della nostra Alessandra Maiorino al Quotidiano Nazionale. Qui il testo integrale «Meloni ha finalmente bacchettato Trump, ma è troppo tardi». Non le sono bastate, Alessandra Maiorino, senatrice del M5S, le parole della premier a dife - facebook.com facebook Parsi: “Le offese volgari a Meloni provano che Putin e Trump sono alleati” x.com