Il voto segreto affossa il ddl Enti locali | nuove crepe nella maggioranza all' Ars

Il voto segreto ha fatto cadere il ddl Enti locali alla Regione Sicilia, creando nuove tensioni nella maggioranza di centrodestra. La seduta si è prolungata oltre un'ora, con i deputati che hanno respinto un articolo chiave del disegno di legge, lasciando il governo in difficoltà. La decisione ha suscitato malumore tra i sostenitori del testo, mentre il dibattito si infiamma.

Oltre un'ora di seduta per bocciare un articolo del ddl Enti locali, con il voto che manda in tilt la maggioranza di centrodestra. Nuova bagarre all'Assemblea regionale siciliana, dove l'articolo 10 del disegno di legge che introduce alcune norme per i comuni finisce vittima del voto segreto.La.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Enti locali Riforma enti locali, all'Ars il voto segreto incombe sulla norma che prevede il 40% di donne nelle Giunte comunali L'Assemblea regionale siciliana sta discutendo la riforma degli enti locali, con particolare attenzione alla norma che prevede almeno il 40% di donne nelle Giunte comunali. Voto segreto e dichiarazioni di voto, Galvagno chiede una riforma del regolamento dell'Ars Galvagno propone una revisione del regolamento dell'Ars, evidenziando come la questione centrale non sia solo il voto segreto, ma anche le modalità di intervento dei deputati tramite dichiarazioni. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Enti locali Il voto segreto affossa il ddl Enti locali: nuove crepe nella maggioranza all'ArsL'articolo 10 del disegno di legge che introduce alcune norme per i comuni finisce vittima dei franchi tiratori. Seduta rinviata al 17 febbraio ... palermotoday.it Voto segreto all’Ars: articolo bocciato. Ddl enti locali rinviato e ora a rischioPALERMO – Solo io ho votato verde, ma scusami. Luisi Lantieri, che presiede la seduta parlamentare, non crede ai propri occhi quando guarda il monitor con l’esito del voto segreto con cui è stato bo ... livesicilia.it TIMORI ALL'ARS PER VOTO FINALE AL DDL ENTI LOCALI. (redazione) Si sono palesate a sala d'Ercole i timori per le voci che circolavano da stamattina nei corridoi di Palazzo dei Normanni della bocciatura col voto finale del disegno di legge per gli enti loc - facebook.com facebook Nel tg delle 14 #TgrSicilia Alla prova dell'aula Enti locali, l'Ars ci riprova. Corsa contro il tempo per approvare la norma su quote di genere e terzo mandato per i sindaci. La mappa dei comuni al voto x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.