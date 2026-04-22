Che fine ha fatto il libro di Meloni con Vance?

Che fine ha fatto il libro di Giorgia Meloni con JD Vance? Negli Stati Uniti “Giorgia’s Vision” esce il 28 aprile. Con la prefazione del vicepresidente ad arricchire la prima versione firmata in coppia con Alessandro Sallusti. La casa editrice è la Skyhorse Publishing. Ma secondo quanto risulta al Foglio Meloni non ha intenzione di promuoverlo negli Usa. A causa della situazione politica e delle tensioni con il presidente Donald Trump. Il libro di Giorgia con prefazione di JD. Il quotidiano fa anche sapere che Rizzoli non ha letto nemmeno una riga della prefazione di Vance. E nemmeno Sallusti: «È blindatissima». E poi Trump e la sua base sono ai ferri corti.🔗 Leggi su Open.online

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