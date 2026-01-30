Pil | Istat in quarto trim +0,3% in 2025 +0,7%**

In Italia il Pil del quarto trimestre 2025 cresce dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti, secondo l’Istat. In tutto l’anno, si prevede un aumento dello 0,7%. I dati mostrano una ripresa moderata, con l’economia che si mantiene in movimento, anche se senza grandi scossoni.

Roma, 30 gen. - (Adnkronos) - Per il quarto trimestre del 2025 l'Istat stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% in termini tendenziali. La variazione congiunturale - spiega l'istituto - è la sintesi di un aumento del valore aggiunto in tutti i principali comparti, più marcato nell'agricoltura, silvicoltura e pesca e nell'industria. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera netta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

