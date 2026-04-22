Meloni bersaglio della tv russa l’ambasciatore da Tajani | ‘Il governo si dissocia’

Le dichiarazioni offensive rivolte dalla tv russa nei confronti della premier italiana hanno suscitato una risposta ufficiale da parte del governo italiano, con il ministro degli Esteri che ha comunicato la condanna e la presa di distanza da parte dell’esecutivo. La vicenda riguarda le parole di un conduttore russo, che ha rivolto commenti irrispettosi alla leader italiana, generando una reazione formale e l’apertura di un procedimento diplomatico.

Le offese del conduttore russo Soloviev a Meloni aprono un caso che rischia di innescare una nuova crisi tra Roma e Mosca. La premier ha risposto con fermezza e lucidità mentre Tajani ha convocato l'ambasciatore russo a Roma. Questa mattina, durante l'incontro, Paramonov ha dichiarato le distanze del governo russo dalle offese ma il fatto rimane "inaccettabile" Cosa succederebbe se un conduttore sputasseinsulti sessisti su un capo del governo straniero? Dare una risposta a questa domanda è più facile di quanto si pensi. Negli ultimi giorni è accaduto proprio questo: il conduttore televisivoVladimir Solovievha attaccato in italiano la presidente del ConsiglioGiorgia Melonidurante una puntata del programmaPolnyj Kontakt.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni bersaglio della tv russa, l’ambasciatore da Tajani: ‘Il governo si dissocia’ Notizie correlate Nuovo attacco della Tv russa a Meloni. Pesanti insulti da Solovyev. Tajani convoca l’ambasciatoreInsulti durissimi a Giorgia Meloni , anzi irripetibili, sono partiti oggi da Vladimir Solovyev , giornalista vicino a Vladimir Putin e potente... Leggi anche: Meloni nel mirino della tv russa, insulti volgari e sessisti da propagandista Solovyev: Tajani convoca ambasciatore Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Meloni bersaglio della tv filogovernativa russa. Tutte le reazioni; Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov, Farnesina convoca ambasciatore; Meloni: Propagandista di regime non può darci lezioni, noi non abbiamo padroni. E Tajani convoca l'ambasciatore russo; Il conduttore tv russo Solovyov insulta Meloni: Fascista p.... La Farnesina convoca l'ambasciatore. Meloni bersaglio della tv filogovernativa russa. Tutte le reazioniDopo l’incontro con Volodymyr Zelensky, Giorgia Meloni finisce nel mirino della propaganda russa. Le reazioni bipartisan in Italia ... formiche.net Meloni vergogna della razza umana: la premier insultata dal conduttore tv russo SolovyovIl presentatore tv è vicino alle posizioni del Cremlino. Gli attacchi nel corso del programma Full Contact ... lastampa.it Di Bartolo fa toc toc alle femministe Insulti da Mosca: dove sono le femministe ora che il bersaglio è Meloni x.com Esprimo la mia solidarietà al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, bersaglio di attacchi volgari e deliranti da parte della propaganda russa. La libertà di stampa è un principio sacrosanto, ma non può e non deve mai degenerare in insulti gratuiti o in espres - facebook.com facebook