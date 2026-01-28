Chiara Ferragni come mamma Marina | ha i suoi stessi ciondoli dedicati ai figli

Chiara Ferragni ha scelto di portare sempre con sé i ciondoli dedicati ai figli, proprio come faceva sua madre Marina Di Guardo. La fashion blogger ha mostrato di recente la sua collana, che riprende i simboli dei suoi bimbi, confermando il legame forte con la famiglia. La somiglianza tra le due donne si vede anche in questi dettagli, che testimoniano un affetto che si tramanda di generazione in generazione.

Avete mai notato la collana dedicata ai figli di Chiara Ferragni? A darle l'ispirazione è stata mamma Marina Di Guardo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Chiara Ferragni Marina Di Guardo

Chiara Ferragni condivide una foto con sua madre Marina, riflettendo sui recenti momenti familiari.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Chiara Ferragni Marina Di Guardo

Argomenti discussi: Ca’ del Poggio: la mamma di Chiara Ferragni ospite delle Colline del Prosecco; Nanán Passeggino Trio Nero Chiara Ferragni Consegna Veloce | Abbigliamento; Chiara Ferragni, ritorno al futuro: Oggi sono più consapevole e serena; Chiara Ferragni: In questi due anni sono cresciuta come in dieci, ma credo ancora nei social. Ecco quanto mi è costato il risarcimento.

Chiara Ferragni come mamma Marina: ha i suoi stessi ciondoli dedicati ai figliAvete mai notato la collana dedicata ai figli di Chiara Ferragni? A darle l'ispirazione è stata mamma Marina Di Guardo ... fanpage.it

Chiara Ferragni dopo la sentenza: l'abbraccio con mamma Marina, il ritorno in tv e la ricostruzione che inizia oraDopo il proscioglimento dall’accusa di truffa aggravata, l’uscita dal tribunale di Milano, l’abbraccio con la madre Marina Di Guardo e la scelta di tornare a parlare, anche in tv. Si chiude il tempo d ... vanityfair.it

Dietro i look dell’ultimo periodo sfoggiati da Chiara Ferragni nelle occasioni importanti c’è sempre lo stesso nome: lo stylist Salvatore Pezzella. - facebook.com facebook

Chiara Ferragni è il nuovo volto della campagna pubblicitaria globale per la primavera/estate 2026 di Guess, scattata dai Morelli Brothers. #ANSALifestyle x.com