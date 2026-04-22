Nel panorama fieristico dell’aprile milanese, la cui scena è dominata da attori come il Salone del Mobile, Miart e ora anche la francese Paris Internationale, Mega Art Fair si impone per una scelta netta: essere l’eccezione e, fino a sabato, mentre la città è attraversata da eventi glamour, costruisce un modello alternativo più vicino a una mostra curatoriale che a una fiera di mercato. La sua specificità emerge nel formato: niente stand, ma un allestimento unitario che mette in relazione opere e pratiche, configurandosi come un «dispositivo curatoriale», capace di trasformare la visita in un’esperienza di scoperta più che di consumo. A rafforzare questa identità è la scelta dello spazio, Spazio Profumo: un’ex fabbrica di profumi anni Cinquanta, in via Binda, tra i Navigli e la Barona.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Mega", fiera sperimentale con l’arte contemporanea che arriva da tutto il mondo

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