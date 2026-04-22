Nella giornata del 22 aprile, l’esercito israeliano ha comunicato di aver intercettato circa 40 civili israeliani mentre cercavano di entrare in Siria. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e riguarda persone che tentavano di attraversare il confine tra i due Paesi. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sulle condizioni dei civili fermati. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni nella regione.

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver intercettato circa 40 civili israeliani mentre cercavano di entrare in Siria nel pomeriggio di oggi, 22 aprile. Secondo l’esercito, i civili si erano radunati al confine e sono riusciti a penetrare per diverse centinaia di metri nella zona cuscinetto siriana controllata dall’Idf, prima di essere ricondotti in Israele e posti in stato di fermo dalla polizia. I media israeliani hanno identificato gli intrusi come membri del gruppo di destra “Pionieri di Bashan”, che chiede la creazione di insediamenti ebraici in Libano e in Siria. Nel video si sente un gruppo di uomini scandire in ebraico “La terra è davvero ottima”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Medio Oriente, bloccati 40 civili israeliani che tentavano di entrare in Siria

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