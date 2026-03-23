I FATTI PRINCIPALI, IN BREVE Nuovi raid israeliani su Teheran. il prezzo del petrolio continua a salire e supera i 113 dollari al barile.. Il prezzo del petrolio continua a salire. Il prezzo del petrolio continua a salire e ha superato i 110 dollari al barile (in mattinata ha segnato 113,4). Le borse asiatiche sono tutte in perdita, con il Nikkei che ha perso quasi il 3,5 per cento. Hanno aperto in calo tutte le borse europee. Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale dell'energia, ha detto che la guerra in medio oriente potrebbe innescare una crisi energetica peggiore degli shock combinati degli anni Settanta e paragonabile a quella scaturita dall'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Nuovi raid israeliani su Teheran, il regime iraniano minaccia ritorsioni in medio oriente

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