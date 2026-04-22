Medici no Cpr i giudici confermano la sospensione | respinto il ricorso

Il tribunale di Ravenna ha respinto il ricorso presentato da tre dottoresse dell’ospedale locale, sospese per 10 mesi nell’ambito di un’inchiesta sui certificati anti-rimpatrio. Le mediche avevano contestato la decisione di sospensione, ma la corte ha confermato la misura adottata. La vicenda riguarda l’utilizzo di certificati medici in relazione a pratiche di respingimento. La decisione si inserisce nel quadro giudiziario delle indagini in corso.

Il tribunale di Ravenna ha respinto il ricorso delle tre dottoresse dell’ospedale di Ravenna sospese per 10 mesi nell’ambito dell’inchiesta sui certificati anti-rimpatrio. I medici indagati sono in tutto 8 ma solo per 3 di loro è scattata la misura sospensiva completa mentre per gli altri è stata disposta solamente l’interdizione dallo specifico compito legato ai certificati per i Cpr. Solo le tre dottoresse sospese hanno avanzato il ricorso per tentare il reintegro, che però è stato respinto dal tribunale di Ravenna, che ha confermato la misura del gip Federica Lipovscek. Le motivazioni non sono ancora state depositate, servirà probabilmente qualche settimana per conoscere la ratio dietro la decisione del tribunale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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