Medico accusato di molestie durante visite mediche | ricorso respinto sospensione confermata da tribunale

Il tribunale del Riesame ha respinto il ricorso presentato dall’avvocato di un medico infettivologo dell’ospedale di Padova. Il medico, accusato di aver molestato alcuni pazienti durante visite mediche, resta quindi sospeso dal lavoro. La decisione è definitiva e conferma la sospensione già in atto.

Un medico infettivologo dell'ospedale di Padova resta sospeso dal lavoro dopo che il tribunale del Riesame ha respinto il ricorso presentato dalla sua difesa. L'uomo, indagato dalla Procura per violenza sessuale, è accusato da tre pazienti, tutti uomini residenti a Padova, di aver compiuto atti sessuali non consensuali durante visite mediche. Le accuse, che riguardano comportamenti ripetuti ma con tempi diversi, sono state raccolte in un'unica inchiesta coordinata dal pm Sergio Dini. I tre uomini, di età diverse e senza alcun legame tra loro, hanno fornito testimonianze che si sovrappongono in modo sorprendente: in tutti i casi, il medico avrebbe iniziato a palpeggiare le parti intime del paziente senza alcun fondamento medico, dopo aver chiesto di spogliarsi per esami che non richiedevano tale contatto.

