Medici al lavoro fino a 72 anni e i pensionati possono tornare in corsia | come funziona la nuova norma

Da cultweb.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I medici in Italia potranno restare in corsia più a lungo. Con il nuovo decreto Milleproroghe 2026, il limite di età sale da 70 a 72 anni. Chi si avvicina a questa soglia potrà continuare a lavorare senza dover andare in pensione anticipata. Inoltre, i pensionati del settore sanitario avranno la possibilità di tornare in corsia e aiutare le strutture in difficoltà. La misura mira a rafforzare il sistema sanitario, che spesso si trova sotto pressione per mancanza di personale.

Il decreto Milleproroghe 2026 porta una novità importante per il settore sanitario: i medici ospedalieri potranno continuare a lavorare fino a 72 anni, superando il precedente limite d’età. Ma c’è di più: anche chi è già in pensione potrà rientrare negli ospedali pubblici. L’annuncio arriva dal ministro Ciriani e risponde a un’ emergenza concreta: la mancanza di personale medico negli ospedali italiani. Il sistema sanitario nazionale fatica a trovare professionisti sufficienti, e il governo ha deciso di puntare sull’esperienza di chi ha già lavorato per anni nel settore. La misura riguarda specificamente i medici ospedalieri e alcune figure sanitarie affini, non tutti i lavoratori. 🔗 Leggi su Cultweb.it

medici al lavoro fino a 72 anni e i pensionati possono tornare in corsia come funziona la nuova norma

© Cultweb.it - Medici al lavoro fino a 72 anni e i pensionati possono tornare in corsia: come funziona la nuova norma

Approfondimenti su Medici ospedalieri

Simeup e la Simeu contro i medici nei pronto soccorso fino a 72 anni: "No ai pensionati"

La Simeup e la Simeu si oppongono all’emendamento al Milleproroghe che vieta ai medici pensionati di lavorare nei pronto soccorso fino a 72 anni.

Medici in corsia fino a 72 anni: il governo corre ai ripari sugli ospedali

Il governo Meloni sta valutando misure per affrontare la carenza di personale negli ospedali italiani, con l'intenzione di consentire ai medici fino a 72 anni di continuare a esercitare.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Medici ospedalieri

Argomenti discussi: Medici al lavoro fino a 72 anni su base volontaria, universitari esclusi dalla proroga: cosa cambia per la pensione; Proroga per medici al lavoro fino a 72 anni, esclusi universitari; Milleproroghe. Medici in corsia fino a 72 anni. Stop ai docenti universitari. La scelta del Governo; A lavoro dopo la pensione: medici e rientro in servizio fino a 72 anni. Luci e ombre.

medici al lavoro finoDl milleproroghe: Ciriani, emendamento Governo per medici a lavoro fino a 72 anniNel 2026 possibili richiamo pensionati o contratti a termine (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 gen - 'E' stato depositato l'emendamento del ... ilsole24ore.com

medici al lavoro finoCiriani, emendamento del governo, medici a lavoro fino a 72 anni(ANSA) - ROMA, 28 GEN - E' stato depositato l'emendamento del governo al decreto Milleproroghe per il trattenimento in servizio, su base volontaria, dei medici ospedalieri fino ai 72 anni di età. Olt ... corrieredellosport.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.