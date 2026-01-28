I medici in Italia potranno restare in corsia più a lungo. Con il nuovo decreto Milleproroghe 2026, il limite di età sale da 70 a 72 anni. Chi si avvicina a questa soglia potrà continuare a lavorare senza dover andare in pensione anticipata. Inoltre, i pensionati del settore sanitario avranno la possibilità di tornare in corsia e aiutare le strutture in difficoltà. La misura mira a rafforzare il sistema sanitario, che spesso si trova sotto pressione per mancanza di personale.

Il decreto Milleproroghe 2026 porta una novità importante per il settore sanitario: i medici ospedalieri potranno continuare a lavorare fino a 72 anni, superando il precedente limite d’età. Ma c’è di più: anche chi è già in pensione potrà rientrare negli ospedali pubblici. L’annuncio arriva dal ministro Ciriani e risponde a un’ emergenza concreta: la mancanza di personale medico negli ospedali italiani. Il sistema sanitario nazionale fatica a trovare professionisti sufficienti, e il governo ha deciso di puntare sull’esperienza di chi ha già lavorato per anni nel settore. La misura riguarda specificamente i medici ospedalieri e alcune figure sanitarie affini, non tutti i lavoratori. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Medici al lavoro fino a 72 anni e i pensionati possono tornare in corsia: come funziona la nuova norma

La Simeup e la Simeu si oppongono all'emendamento al Milleproroghe che vieta ai medici pensionati di lavorare nei pronto soccorso fino a 72 anni.

Il governo Meloni sta valutando misure per affrontare la carenza di personale negli ospedali italiani, con l'intenzione di consentire ai medici fino a 72 anni di continuare a esercitare.

