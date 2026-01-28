Medici in corsia fino a 72 anni Marinoni | Ragionevole ma non rallenti le carriere dei giovani

I medici italiani potranno restare in corsia fino a 72 anni. Marinoni spiega che si tratta di una scelta ragionevole, ma avverte: “Non dobbiamo rallentare le carriere dei giovani”. La decisione mira a garantire continuità e competenza, mentre si cerca di evitare che l’esperienza degli anziani ostacoli l’ingresso dei più giovani nel sistema sanitario.

“Penso che sia un provvedimento ragionevole, ma è importante che non blocchi gli sviluppi delle carriere ai più giovani”. Così il dottor Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo, commenta la possibilità che i medici del Servizio Sanitario Nazionale continuino a lavorare su base volontaria fino al compimento del 72° anno d’età. Lo prevede un emendamento del governo al decreto Milleproroghe che estende questa opportunità fino al 31 dicembre 2026. Il provvedimento è finalizzato a salvare l’operatività di reparti in crisi nelle zone più periferiche che risentono pesantemente della carenza di personale medico.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il governo Meloni sta valutando misure per affrontare la carenza di personale negli ospedali italiani, con l'intenzione di consentire ai medici fino a 72 anni di continuare a esercitare.

L’emendamento Ciriani, inserito nel decreto Milleproroghe, prevede la possibilità per i medici ospedalieri e i dirigenti sanitari di continuare a lavorare fino a 72 anni su base volontaria.

