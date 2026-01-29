Inaugurato un monumento al tenente Andrea Sole medaglia d' oro al valor militare

Questa mattina, a Palermo, è stato inaugurato un monumento dedicato al tenente Andrea Sole, medaglia d'oro al valor militare. La cerimonia si è svolta nella sede dell’11esimo reparto Infrastrutture. Presenti ufficiali, familiari e cittadini, che hanno reso omaggio alla figura del militare scomparso. La statua vuole ricordare il suo coraggio e il sacrificio sul campo.

Nella sede dell'11esimo reparto Infrastrutture di Palermo è stato inaugurato il nuovo monumento dedicato al tenente Andrea Sole, medaglia d’oro al valor militare. Alla cerimonia hanno partecipato l'assessore regionale alla Cultura e Identità Siciliana Francesco Paolo Scarpinato, il comandante.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Andrea Sole Messina e la Medaglia d’Oro al Valor Militare: un tributo ai caduti San Vito Chietino ricorda l'appuntato medaglia d’oro al valor militare Leandro Verì A San Vito Chietino, sabato 13 dicembre, si è svolta una cerimonia commemorativa nel cimitero comunale in memoria dell’appuntato medaglia d’oro al valor militare Leandro Verì, nato nel 1903 in contrada San Fino. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Andrea Sole Argomenti discussi: Cerimonia di inaugurazione della restaurata Fontana dei Leoni del Policlinico Militare di Roma Celio; Bova Marina, La Libellula rompe il silenzio della memoria: inaugurato il primo monumento in Calabria dedicato agli Internati Militari Italiani · ilreggino.it; Roma, la Fontana dei Leoni restaurata e inaugurata all'ospedale militare del Celio; Rubrica storica: l’inaugurazione del monumento agli Statuti Marittimi. Massa Lombarda inaugura il monumento AVIS dedicato al dono del sangueÈ stato inaugurato questa mattina, al centro della rotonda di via Repubblica, il monumento AVIS dedicato al valore del dono del sangue, un’opera simbolica che rappresenta due mani che accolgono una go ... ravennawebtv.it Montevideo celebra gli 80 anni della Famèe Furlane: inaugurato un monumento simbolo dell’emigrazione friulanaMontevideo. Un mosaico celebra il legame storico tra Friuli Venezia Giulia e Uruguay. Presente il presidente del Consiglio regionale ... italiachiamaitalia.it Andrea Sole Costa (@andreasolecosta) facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.