Un brano intitolato “Nera come il fuoco” si è aggiudicato la vittoria in un contest musicale organizzato da Adrenalina, un evento che ha visto partecipanti provenienti da diverse regioni. La canzone, interpretata dall’artista Mebi, è stata giudicata la migliore tra le numerose proposte arrivate, distinguendosi per la sua intensità e il messaggio di rinascita. La vittoria è stata annunciata durante la finale del concorso, trasmessa online.

"> Mebi Brilla con “Nera come il Fuoco” nel Contest Officina Adrenalina. Mebi si è aggiudicata il primo contest per brani inediti “Officina Adrenalina” grazie al brano “Nera come il fuoco”, una canzone che ha saputo emozionare sia la giuria che il pubblico. La cantautrice emergente ha portato sul palco le sue esperienze personali, trasformando il dolore in una potente motivazione. Un’Inedita Scoperta Musicale. Il contest, organizzato dalla Casa degli Eventi Adrenalina, ha avuto l’obiettivo di valorizzare nuovi talenti e canzoni originali. Mebi ha conquistato il titolo con il suo brano “Nera come il fuoco”: un pezzo che combina emozione, ritmo e una forza motivazionale sorprendente.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Mebi trionfa nel contest di Adrenalina con “Nera come il fuoco”, inno di forza e rinascita.

Il pompiere paura non ne ha

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