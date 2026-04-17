Napoli | Al via il contest di musica emergente alla Casa degli Eventi di Adrenalina
A Napoli è iniziato un nuovo contest dedicato alla musica emergente, organizzato presso la Casa degli Eventi di Adrenalina. L’evento coinvolge artisti locali e offre loro la possibilità di esibirsi davanti a un pubblico e a una giuria. La manifestazione si svolge in uno spazio dedicato alla musica dal vivo, con l’obiettivo di promuovere i talenti emergenti della scena musicale napoletana.
"> Officina Adrenalina: Un Nuovo Spazio per la Musica Emergente a Napoli. Si chiama Officina Adrenalina il nuovo entusiasmante format del famoso locale di via Melisurgo a Napoli. Questo spazio è dedicato agli artisti emergenti, in particolare a cantautori e interpreti di brani inediti, rendendolo un punto di riferimento per chi cerca visibilità nel panorama musicale contemporaneo. Un Format Innovativo per i Cantautori. Il locale Adrenalina, noto per i suoi eventi musicali di grande successo, ha deciso di lanciare un nuovo format, l’ Officina Adrenalina. Questa iniziativa si propone di dare una spinta creativa a talenti ancora poco conosciuti, offrendo loro l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico appassionato e a una giuria esperta.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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