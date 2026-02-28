LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | Fortunato supera sé stesso e fa il nuovo record nei 5000m di marcia

Durante i Campionati Italiani indoor 2026 in diretta, Fortunato ha stabilito un nuovo record nei 5000 metri di marcia, superando il suo precedente miglior risultato. La gara si è svolta nel pomeriggio e ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni. La competizione è proseguita fino alla sera, con aggiornamenti e risultati che sono stati trasmessi in tempo reale.

15:18 Moretti è stato poi squalificato in seguito a un controllo a gara terminata. Gli inseguitori dell'atleta classe 2006 avanzano quindi di una posizione. 15:16 Secondo posto per Picchiottino. Terzo per Orsoni. Quarto per Andrei. Quinto per Moretti. Sesto per Finocchetti. Settimo per Gamba. Squalificato Scoli. 15:12 Nell'ultimo km l'atleta di Andria era sotto i 3:28. gran prestazione del classe '94. 15:10 Vittoria e nuovo record di Fortunato! 17:54.48 per il pugliese che scrive il nuovo record mondiale. Progresso di 1 secondo e 17 centesimi. 15:05 14:26.07 al 4km per Fortunato! Sarà difficile ma può battere il suo primato mondiale. 15:03 Siamo verso i 3000m.