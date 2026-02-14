Inter supera la Juventus | dai record di ricavi al derby d’Italia una nuova era nel calcio italiano

L’Inter ha superato la Juventus nei ricavi, un risultato che segna un nuovo capitolo nel calcio italiano. La vittoria economica si traduce in un vantaggio concreto per il club di Milano, che ha registrato un aumento delle entrate grazie a sponsorizzazioni e biglietti venduti. Questa sfida rappresenta un passo importante nella rivalità tra le due squadre, con il derby d’Italia che si avvicina a San Siro.

Il Derby d’Italia a Bilancio: L’Inter Supera la Juventus nella Corsa ai Ricavi. Il derby d’Italia, in programma questa sera a San Siro, riflette un cambiamento significativo negli equilibri economici del calcio italiano. Dopo vent’anni di alterne fortune, l’Inter ha superato la Juventus per ricavi complessivi, un sorpasso confermato dalle performance più recenti e dall’accesso a competizioni europee di prestigio come la finale di Champions League e il Mondiale per Club. Un Equilibrio Iniziale e l’Ascesa della Juventus. Fino al 2012, la contabilità di Inter e Juventus ha mostrato una sostanziale parità.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Serie A batte un nuovo record di fatturato, con i club che chiudono la stagione 202425 a 4,038 miliardi di euro.

Sabato sera a San Siro si gioca il Derby d’Italia tra Inter e Juventus.

